مواعيد امتحانات الشفوي بكليات جامعة الأزهر - مستند

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر، عقد امتحانات الشفوي لمادة القرآن الكريم بكليات القاهرة والأقاليم، 20 أبريل الجاري.

ونص المستند الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أن يتم استكمال الدراسة خلال أيام امتحانات الشفوي ولا يتم تعطيلها وعدم الإخلال بالجداول الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وإتمام المقررات، على أن تتم إحالة المتسبب للتحقيق.

ودعت جامعة الأزهر، جميع الكليات إلى سرعة الانتهاء من الجداول وترتيب اللجان وتجهيز الممتحنين.

وقررت جامعة الأزهر، عقد امتحانات الشفوي للفرق التي بها أعداد كبيرة "الأولى والثانية" بعد الأسبوع التالي لانتهاء الاختبارات التحريرية، على أن يتم عقدها في 20 أبريل للفرق التي بها أعداد قليلة "الثالثة والرابعة".

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