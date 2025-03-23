امتحان الأحياء تكميلي.. قرار من الأعلى للجامعات لطلاب الثانوية السعودية "نظام المسارات"

كتب- عمر صبري:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على أن يكون امتحان مادة الأحياء المقررة على طلاب الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، تكميليا.

كما وافق المجلس، خلال اجتماع له أمس، أن يكون الامتحان بشكل موحد ومركزي وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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