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امتحان الأحياء تكميلي.. قرار من الأعلى للجامعات لطلاب الثانوية السعودية "نظام المسارات"

01:54 م الأحد 23 مارس 2025

الدكتور أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على أن يكون امتحان مادة الأحياء المقررة على طلاب الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، تكميليا.

كما وافق المجلس، خلال اجتماع له أمس، أن يكون الامتحان بشكل موحد ومركزي وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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الدكتور أيمن عاشور الأعلى للجامعات طلاب الثانوية السعودية امتحان الأحياء تكميلي
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