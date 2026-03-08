أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تتيح لها فرص المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وذكرت الوزارة أن مؤسسات التعليم العالي تزخر بنماذج مشرفة من الباحثات والطالبات وأعضاء هيئة التدريس الإناث اللاتي يحققن إنجازات متميزة في مجالات العلم والابتكار، بما يعكس دور المرأة المصريّة كشريك أساسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة الفعّالة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضحت أن الإحصاءات الخاصة بالطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد للعام تشير إلى ارتفاع نسبة الإناث، حيث تبلغ نسبة الطالبات إلى إجمالي عدد الطلاب نحو ٥٠.٣٤٪، مما يعكس الإقبال المتزايد للفتيات على التعليم الجامعي وثقة المجتمع في دور المرأة وقدرتها على الإسهام في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وتابعت: كما تُظهر الإحصاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد حضورًا متميزًا للمرأة في العملية التعليمية، حيث تبلغ نسبة السيدات عضوات هيئة التدريس نحو ٥٤.١٨٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس، مما يؤكد الدور المهم الذي تقوم به المرأة في دعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية قدرات الطالبات والباحثات، وتشجيعهن على الابتكار وريادة الأعمال والمشاركة في المشروعات البحثية، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للوطن.

