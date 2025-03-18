رئيس جامعة القاهرة يهنئ أعضاء مجلس إدارة "معلومات الوزراء"

كتب - عمر صبري:

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عامين، برئاسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ومدير المركز، وذلك لتقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن اعتزازه بهذا الاختيار، الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستظل منبرًا لإعداد الكوادر القيادية القادرة على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، بما يمتلكونه من خبرات تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا الاختيار يعبر عن ثقة الدولة في قدرات وخبرات أساتذتنا للمساهمة في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة ستظل رائدة في تقديم الكفاءات والخبرات التي تخدم الوطن وتحقق رؤيته المستقبلية.

وضم تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من جامعة القاهرة -ذوي الخبرة-: الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق، والدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية الهندسة، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، والدكتور أحمد عبد الله زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.

وضم التشكيل، إلى جانب المختارين من أساتذة جامعة القاهرة، ممثلين لعدد من الوزارات، وهم: اللواء المهندس وليد جوهر (وزارة التنمية المحلية)، والسيد أحمد عبد الرازق (وزارة المالية)، والسيد تامر طه (وزارة التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي)، والدكتورة دينا صبري (وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج)، والأستاذة رنا أحمد محمد (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

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