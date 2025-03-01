نتيجة مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجري حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، احتفالية لتوزيع جوائز مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجري لعام 2024، والتي حملت عنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.. الحلول والآليات"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص وتقييم الأبحاث المقدمة من عدد كبير من الباحثين في مختلف التخصصات.

أقيمت الاحتفالية في قاعة أحمد لطفي السيد، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وشارك في الحفل عدد من قيادات الجامعة والشخصيات الأكاديمية، من بينهم الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله التطاوي، المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، والمستشار سامح سيد محمد أبو الحسن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وممثل الواقف، والدكتور معتز سيد عبد الله، مستشار رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، والدكتورة إيمان هريدي، عميدة كلية الدراسات العليا للتربية.

وأكد الدكتور محمود السعيد، أن البحوث الفائزة تعكس وعي المشاركين بالقضايا المجتمعية وقدرتهم على تقديم رؤى متميزة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشادت الدكتورة غادة عبد الباري، بمستوى الأبحاث المقدمة، مشيرة إلى دقة معايير التحكيم التي كشفت عن تقارب مستويات الفائزين، مما أدى إلى منح بعض الجوائز مناصفة بين باحثين.

كما أعلنت أنه سيتم طباعة هذه الأبحاث وتوثيقها، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل تتضمن أهم نتائجها وتوصياتها لرفعها إلى الجهات المعنية لدراسة تنفيذها على أرض الواقع.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الله التطاوي، إلى أن المتسابقين قدموا رؤى علمية منهجية حول موضوع المسابقة، مما يتيح للجهات المختصة الاستفادة من نتائج أبحاثهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجوائز والفائزون

بلغ إجمالي الجوائز، 8 جوائز، منها 3 جوائز رئيسية بإجمالي 50 ألف جنيه، و5 جوائز تشجيعية بإجمالي 10 آلاف جنيه.

الفائزون بالجوائز الرئيسية

- المركز الأول: حازم يوسف أبوضيف، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

- المركز الثاني (مناصفة): الدكتور محمد السيد فرج ألماظ، أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور عمرو مصطفى أحمد حسن، أستاذ مساعد بقسم التعليم العالي والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربية.

- المركز الثالث (مناصفة): الدكتور سيد علي السيد محمد، معلم أول لغة عربية وحاصل على درجة الدكتوراه في الأدب، وإيمان محمد عبد اللاه أحمد، أخصائية أولى إعلام تربوي.

الفائزون بالجوائز التشجيعية

- المركز الأول: الدكتورة منة الله محمد نجيب، مدرس مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنها.

- المركز الثاني: الدكتورة نجوى يوسف جمال الدين، وكيلة كلية الدراسات العليا للتربية سابقًا.

- المركز الثالث: الأستاذ شريف علاء الدين محمد، مدير الاتصال السياسي بالشركة القابضة للكهرباء.

- المركز الرابع: الدكتورة سوزان عبد الرحمن محمد، مدرس الإحصاء الحيوي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

- المركز الخامس: الأستاذ محمود عبد المعز عبد الرحمن، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

نبذة عن المستشار شوقي الفنجري

الراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل عدة مناصب بارزة، منها وكيل مجلس الدولة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية.

كرس حياته للأعمال الخيرية والتنموية، وخصص العديد من الوقفيات لدعم جامعة القاهرة وللمساهمة في تحقيق التنمية في مصر، ومن أقواله: "حقيقة الحياة وسر سعادتها في كونها جهادًا دؤوبًا من أجل المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وتنمية الحياة وتعمير الدنيا".

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