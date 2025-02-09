بعد ضمها لحلوان.. 5 معلومات عن البرامج الدراسية لجامعة مصر الدولية

كتب- عمر صبري:

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3988 لسنة 2024، 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية وذلك بما ينص على تعديل مسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ونقل الإشراف على الجامعة إلى جامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الجامعة:

١- تضم الجامعة الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

- تقدم الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية التطبيقية التي تغطي مجالات متعددة، من بينها برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، برنامج تكنولوجيا الآلية الصناعية، برنامج تكنولوجيا الكهرباء، برنامج تكنولوجيا الميكانيكا، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية.

٣- تُمنح الدرجات العلمية وفق نظام 2+2، حيث يحصل الطلاب على شهادة الدبلوم فوق المتوسط بعد عامين، ثم يمكنهم استكمال دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس التكنولوجي بعد أربع سنوات.

٤- تمنح الجامعة فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل بمهارات تطبيقية متقدمة.

٥- تتمتع الجامعة ببنية تحتية تشمل معامل وورش متخصصة، منها معامل التحكم الآلي، الطاقة الشمسية، القياسات الكهربائية، الهيدروليك والنيوماتيك، والروبوتات الصناعية، إضافة إلى ورش الميكانيكا، السيارات، التبريد والتكييف، والنجارة، مما يضمن للطلاب تجربة عملية متكاملة تعزز قدراتهم التقنية.

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