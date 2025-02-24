ندوة بجامعة حلوان تحذر من مخاطر المراهنات الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح

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كتب- عمر صبري:

نظّمت جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "معًا لبناء المجتمع والحفاظ عليه"، وذلك لمناقشة المخاطر الناجمة عن المراهنات الإلكترونية، الإنترنت المظلم، الهجرة غير الشرعية، وتجارة السلاح.

عُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد السيد قنديل، خلال كلمته، أن الجامعة تتحمل مسؤولية مجتمعية كبرى في توعية الشباب وحمايتهم من المخاطر الرقمية والاجتماعية المتزايدة، مشددًا على التزام الجامعة بتقديم الدعم والتوعية لتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين

شهدت الندوة حضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، من بينهم: الدكتور حسن السيد خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور شريف أبو حطب، المدير العام لمنطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، والدكتور عبد الحميد يحيى عبد الحميد، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور شريف محمد الشريف، المتخصص في القانون الجنائي.

كما قدمت الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، عرضًا تفصيليًا حول الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء وآليات الحماية القانونية المتاحة.

الموضوعات التي تناولتها الندوة

- المخاطر الإلكترونية والمراهنات عبر الإنترنت

قدم الدكتور محمد السعيد، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحليلًا معمقًا حول المراهنات الإلكترونية، الإنترنت المظلم (Dark Web)، والتهديدات الرقمية الناشئة.

- الآثار الاقتصادية لتجارة السلاح

تناول الدكتور إسلام عباس، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة الخارجية، التداعيات الاقتصادية الخطيرة لظاهرة تجارة السلاح وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

قدّم علماء الأزهر الشريف رؤية شاملة حول ضرورة تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة لمكافحة التغريب والهجرة غير الشرعية.

تنظيم الندوة والإقبال الجماهيري

شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من وكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والإداريين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن الإلكتروني والمجتمعي.

وأشرفت على تنظيم الفعالية الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومنطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف.

وأكد المشاركون، أهمية التكاتف المجتمعي والمؤسسي لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة الشباب، داعين إلى تكثيف الجهود في التوعية الإلكترونية وتعزيز الرقابة القانونية لمكافحة الجرائم الرقمية والهجرة غير الشرعية.

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