التعليم العالي: مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف لتعظيم مخرجات البحث العلمي

كتب- عمر صبري:

أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة، بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن قطاعي الصناعة والمجتمع المدني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المبادرة، التي تُشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كأحد المحاور الرئيسية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية (2024-2026)، من خلال تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير أن كل تحالف يعمل في قطاع اقتصادي واعد يعتمد على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يُعزز التنمية الاقتصادية ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء الثروات.

تفاصيل تمويل التحالفات وآليات العمل

أوضح الوزير أن كل تحالف يتم تشكيله عبر دعوة تنافسية ويحصل على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تقديم تمويل يتراوح بين 90 و150 مليون جنيه، بمعدل سنوي بين 25 و60 مليون جنيه، في صورة منح واستثمارات.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل تنظيم ورش عمل حول بناء نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، إلى جانب تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.

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