إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الإنتاجية.. خبير تنمية بشرية يوضح المخاطر والحلول

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "مخاطر الإنترنت والتطبيقات الحديثة Dark Web"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل يوسف، عميد الكلية، والدكتورة نيفين عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة الدكتور حسين مجاهد، منسق الأنشطة الطلابية.

ألقى الندوة الدكتور أسامة عشم، خبير التنمية البشرية والمحاضر بأكاديمية الشرطة، حيث تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالتأثير السلبي للإفراط في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

الجامعة تواصل جهودها التوعوية لمكافحة الظواهر السلبية

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، بضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية داخل الكليات المختلفة، لمناقشة القضايا التي تؤثر على الطلاب والمجتمع، ومن بينها مخاطر الإنترنت، وأهمية تعزيز أمن المعلومات، وتحقيق أفضل مستويات الأمن السيبراني، إضافة إلى ضرورة رصد المخاطر الإلكترونية والتصدي لها بطرق فعالة.

وأكد "عبد الصادق"، أن جامعة القاهرة حريصة على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب في مختلف الكليات والمعاهد، من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل وملتقيات فكرية، بهدف توعيتهم بالمخاطر التي قد تواجههم على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الشباب وتثقيفهم بما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة وتعزيز قدراتهم الفكرية.

كما شدد على أهمية الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين استخدام الإنترنت وممارسة الأنشطة الحياتية الأخرى، داعيًا أولياء الأمور إلى متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل والمفيد.

إدمان التكنولوجيا وتأثيره على المجتمع والإنتاجية

من جانبه، تناول الدكتور أسامة عشم، خبير التنمية البشرية، عدة محاور تتعلق بالمخاطر الناجمة عن الإفراط في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من الآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك، مثل انخفاض الإنتاجية الفردية وتأثيره على تماسك المجتمع.

كما ألقى الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت المظلم (Dark Web) والمراهنات الإلكترونية، موضحًا طرق الوقاية منها وأساليب الحماية من التهديدات الرقمية.

وناقشت الندوة، الطرق الآمنة لاستخدام التطبيقات المختلفة، وكيفية التعامل معها بوعي وحذر، لتجنب الوقوع في مشكلات أمنية أو اجتماعية.

تعزيز الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي والاحتيال الإلكتروني

بدورها، أوضحت الدكتورة أمل يوسف، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن الندوة تضمنت شرحًا وافيًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب آليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وطرق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

كما تم تسليط الضوء على كيفية استغلال الإنترنت لاستقطاب الشباب نحو توجهات غير مرغوبة، مع تقديم استراتيجيات عملية لتجنب هذه المخاطر.

وأضافت أن الندوة ركّزت على سبل حماية المستخدمين من الاحتيال والاختراقات الإلكترونية، وطرق حماية البيانات الشخصية من الاستغلال غير المشروع، مشددة على أهمية التوعية المستمرة بمخاطر الإنترنت وضرورة التحلي باليقظة عند استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية.

ختام الندوة: دعوة لاستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية

في ختام الندوة، أكد المشاركون على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي بين الشباب، والتعامل بحذر مع المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، مع العمل على استثمار التكنولوجيا الحديثة بطرق تعود بالنفع على المجتمع، وتساعد في تنمية مهارات الأفراد، دون الوقوع في فخ الإدمان أو التعرض لمخاطر إلكترونية تهدد الأمن الشخصي والاجتماعي.

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