السبت.. إعلام القاهرة تطلق ملتقى توظيف بحضور أحمد المسلماني

كتب- عمر صبري:

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة ملتقى التوظيف والتدريب 2025 السبت المقبل، برعاية وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتورة والدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي.

وقالت الدكتورة ثريا البدري عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمشرف على الفعالية، إن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب والخريجين الجدد في الحصول على فرص عمل وتدريب ميداني بالإضافة إلى تقديم جلسات متعمقة من التوجيه المهني وإدارة مقابلات العمل وتطوير السيرة الذاتية وتحسين المهارات من خلال خبراء وممارسين في مختلف المجالات.

وأضافت أن الملتقى يعد حلقة وصل بين الطلاب الباحثين عن العمل وبين الشركات في سوق العمل خاصة في مجال الإعلام.

فيما ذكرت الدكتورة نشوة عقل، وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن الملتقى يضم العديد من المتحدثين منهم الخبراء ومنهم أصحاب شركات توفر هذه الفرص متعاونة بذلك مع كلية الإعلام لتربية كوادر جديدة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

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