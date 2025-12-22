ضوابط جديدة لحجز الحالات بمستشفيات قصر العيني.. تفاصيل وصور

عقد مجلس كلية طب قصر العيني، اجتماعه الدوري لشهر ديسمبر 2025، بقاعة علي باشا إبراهيم، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بحضور وكلاء الكلية، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

وبحسب بيان، استهل المجلس الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ولأسرة كلية طب قصر العيني، بمناسبة الإنجاز الدولي الذي حققته الجامعة بتصدرها الجامعات المصرية، وحصولها على المركز 69 عالميًا ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف Times Higher Education للتخصصات البينية لعام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الأكاديمية والعلمية المرموقة لجامعة القاهرة وكلياتها المختلفة.

استعرض المجلس موعد انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني والمقرر عقده يومي 10 و11 يونيو 2026، وفي هذا السياق نوّه الدكتور حسام صلاح إلى أن المؤتمر سيتمحور حول الأزمات والكوارث وإدارة الأزمات الصحية، كما أوضح أن المؤتمر يتضمن تنظيم Master Class، وهي دورات تدريبية مكثفة على مدار يومين في التخصصات الدقيقة، تعتمد على التدريب العملي والمناقشات المتخصصة، بمشاركة خبراء مصريين وأجانب، مشيرًا إلى أن المؤتمر سينبثق عنه عدد من السياسات المرتبطة بمحاور من بينها الذكاء الاصطناعي، والوبائيات، وطب الكوارث، وإدارة الأزمات الصحية.

ناقش المجلس السياسات المعتمدة للجودة داخل مستشفيات جامعة القاهرة، والتي استعرضتها الدكتورة رباب مأمون – المدير التنفيذي لمكتب الجودة بمستشفيات جامعة القاهرة – والخاصة بتنظيم الامتيازات الإكلينيكية للأطباء بمختلف درجاتهم، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، وبما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

وشملت السياسات تحديد ضوابط حجز الحالات، ونطاق تقديم الخدمة، والإجراءات التداخلية والجراحية المسموح بها لكل طبيب وفقًا لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية، إلى جانب تنظيم آليات العمل في الحالات الطارئة والكوارث بما يحقق الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه السياسات تمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحوكمة الطبية، وتحقيق التكامل بين الجودة الأكاديمية والأداء الإكلينيكي، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن سياسات المستشفيات تقع ضمن اختصاص فرق الجودة، بينما تظل السياسات العلمية والتعليمية للأقسام مسؤولية مباشرة لرؤساء الأقسام.

وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين مركز البحوث الطبية كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة "مي شريف" منير الاتفاقية على ان تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارًا من 16 يناير 2026.

استعرض المجلس النشاط العلمي لأقسام الكلية خلال شهر ديسمبر 2025، والذي شمل تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة.

استعرض المجلس نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث خلال الفترة الماضية، والذي تضمن متابعة انتظام برامج الدراسات العليا، واعتماد الخطط البحثية، ودعم منظومة الإشراف العلمي، وتعزيز النشر الدولي والتعاون البحثي.

