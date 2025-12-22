لمواجهة الإدمان.. لجنة مشتركة لدراسة التعاطي داخل الجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، أنه وتأكيدًا على تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، قرر المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لدراسة الجوانب الفنية واللوجيستية لإجراء دراسة ميدانية على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم التنسيق مع منسقي الجامعات الذين تم ترشيحهم من قبل الجامعات ليكونوا نقطة اتصال بين الجامعة والصندوق لتنفيذ الدراسة المقترحة من مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لتوعية شباب الجامعات بالمشكلات المجتمعية التي تمس كيان الأسرة المصرية، مثل: القضية السكانية، المثلية الجنسية، تعزيز الوعي الديني، المخدرات، الإدمان، التدخين، وغيرها من القضايا الاجتماعية، كما أكد المجلس على ضرورة إعداد استبيانات قبل وبعد اللقاءات الحوارية لقياس مدى استفادة الطلاب من برامج التوعية، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية.

كما ناقش المجلس مقترح دورات التعايش الخاصة باستضافة الجامعات المصرية داخل الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة لتعزيز التفاعل بين طلاب الجامعات والمؤسسة الوطنية، عبر إرسال 5 أفواج للتعايش خلال عام 2026، بهدف صقل المهارات الوطنية والاجتماعية لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء والوعي المدني.

