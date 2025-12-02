جامعة حلوان توضح حقيقة انضمام الفنان سامح حسين لأعضاء هيئة التدريس

أصدرت جامعة حلوان بيانًا أوضحت فيه أن رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل، وجَّه دعوة تعاون إلى الفنان سامح حسين، في إنتاج فيديوهات توعوية موجهة إلى الطلاب، بهدف تحفيزهم على تحصيل العلم واكتساب المعارف النافعة لوطنهم، إلى جانب غرس قيم الانتماء والوعي الوطني.

يأتي ذلك عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد أن جامعة حلوان ستضم الفنان سامح حسين، ضمن أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت الجامعة أنه في إطار ندوة توعوية نظمتها الجامعة بعنوان "دور الفن في الوعي بالقضايا الاجتماعية"، استضافت الفنان سامح حسين؛ لتكريمه عن أعماله الفنية والإعلامية الأخيرة التي حملت رسائل إيجابية تدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، خلال الندوة، أن تكريم الفنان سامح حسين يأتي تقديرًا لدوره في تقديم محتوى هادف يُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

وتابعت الجامعة: لاقت هذه الدعوة استحسان الفنان سامح حسين، الذي أكد أهمية الفن كأداة للتأثير الإيجابي في المجتمع.

وشددت الجامعة على استمرار نهجها في تنظيم فاعليات توعوية تستهدف طلابها، انطلاقًا من مسؤوليتها في بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في تطور المجتمع المصري بكل جوانبه؛ خصوصًا أن الجامعات الحكومية تضم مئات الآلاف من الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية.

