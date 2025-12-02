ماذا نعرف عن استخدام "الليزر" كوسيلة للإقلاع عن التدخين؟

قالت الدكتورة وئام شاهين، أستاذ صحة البيئة والأمراض المهنية بقسم الطب البيئي والمهني المركز القومي للبحوث، إن الإقلاع عن التدخين يمثل تحديًا حقيقيًا للمدخنين، إذ يؤثر النيكوتين في إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والإندورفين، ومع التوقف عن التدخين تنخفض هذه الهرمونات، فيظهر التوتر والعصبية وضعف التركيز، وهي من أهم أسباب فشل الإقلاع.

وأضافت خلال مقالة علمية، أستاذ صحة البيئة والأمراض المهنية بقسم الطب البيئي والمهني، أنه يُستخدم الليزر البارد كوسيلة آمنة وغير دوائية لتخفيف هذه الأعراض.

وأوضحت: تُحفَّز نقاط معينة في الأذن والوجه واليدين لتنشيط الضفيرة العصبية وتحفيز إفراز الدوبامين والإندورفين طبيعيًا، مما يقلل الشعور بأعراض انسحاب النيكوتين ويساعد على التوقف التدريجي عن التدخين دون معاناة.

وذكرت أنه يعتمد هذا النوع من الليزر على طاقة منخفضة لا تسبب ارتفاع الحرارة ولا تضر بالخلايا الحية، مما يجعله من الوسائل الحديثة والآمنة لدعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين واستعادة صحتهم.

