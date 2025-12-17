أطلقت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أول أعداد المجلة الدولية الجديدة Journal of Emergency and Disaster Medicine (JEDM)، الصادرة عن الناشر العالمي سبرنجر نيتشر؛ لتكون منصة علمية متخصصة في طب الطوارئ والكوارث والصحة في الأزمات، ومفتوحة الوصول بالكامل للقراء والباحثين في مختلف دول العالم، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ويشغل الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، منصب رئيس التحرير.

واستهلت المجلة مسيرتها بنشر مقالة افتتاحية بعنوان:

From evidence to action: The launch of the Journal of Emergency and Disaster Medicine by Kasr Al-Ainy Faculty of Medicine, Cairo University

بقلم الدكتورَين حسام صلاح مراد وعبد المجيد قاسم، والتي تضع الإطار الفكري للمجلة، باعتبارها جسرًا بين البحث العلمي والتطبيق العملي في إدارة الطوارئ والكوارث، وتؤكد أهمية توثيق الخبرات الميدانية مع الالتزام الصارم بالمنهجية العلمية.

وتشدد المقالة على أن صدور مجلة متخصصة من قصر العيني يأتي تتويجًا لتاريخ طويل من التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى في مصر والمنطقة، وأن هدفها هو إنتاج معرفة قابلة للتطبيق تُسهم في تحسين جاهزية النظم الصحية والاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

وتضم باكورة أعداد المجلة مجموعة من الأبحاث التطبيقية عالية الأهمية؛ من بينها دراسة حالة عن إخلاء مستشفى جامعي تابع لجامعة ماهيدول في تايلاند عقب حريق مفاجئ بمبنى قديم يضم معامل وأقسام رعاية حرجة؛ حيث وثَّقت الدراسة إجلاء 191 مريضًا أفقيًّا ورأسيًا داخل الحرم نفسه، وتفاصيل تفعيل نظام قيادة الحوادث، وطرق الاتصال بين الفرق الطبية والحماية المدنية، والتحديات التي كشفتها الواقعة في خطط الإخلاء ومستندات المباني.

وتقدم الدراسة مجموعة توصيات عملية لتطوير خطط إخلاء المستشفيات؛ خصوصًا في المباني عالية الكثافة؛ بما يشمل المصاعد المخصَّصة للإخلاء، ومناطق الانتظار المركزية، والتدريب المنتظم على سيناريوهات الحرائق واسعة النطاق.

وتنشر أيضًا المجلة دراسة موسَّعة بعنوان: "Patterns of traumatic injuries among patients admitted to the emergency department of a teaching hospital" من مستشفى جامعي في فلسطين، تحلل بيانات أكثر من 2300 مريض إصابات استقبلهم قسم الطوارئ خلال ثلاث سنوات، وتستعرض التوزيع العمري والجغرافي للمرضى، وأشيع آليات الإصابة مثل حوادث الطرق والسقوط والعنف، ونِسَب دخول الأقسام الداخلية والعناية المركزة والوفيات.

وسلطت الدراسة الضوء على أن الشباب هم الفئة الأكثر تعرضًا للإصابات، وعلى العبء الكبير الذي تمثله إصابات الطرق والأنسجة الرخوة والكسور على منظومة الطوارئ في بيئة تعاني محدودية الموارد وظروف نزاع، مقدِّمةً توصيات لتعزيز برامج الوقاية وتجهيز وحدات الإصابات وأنظمة الإبلاغ الوطنية.

وأكدت الكلية، عبر هذا الإصدار، أن Journal of Emergency and Disaster Medicine ستكون منبرًا دوليًّا مفتوحًا لنشر الأبحاث الأصلية، والمراجعات، والسياسات الصحية، وتقارير الميدان في كل ما يخص الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها والتعافي بعدها، مع نظام تحكيم علمي مستقل وسريع، ونشر إلكتروني فوري بعد القبول، بما يضمن وصول المعرفة في الوقت المناسب إلى الأطباء والهيئات الصحية ومنظمات الإغاثة في البيئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

ودعت المجلة الباحثين والمتخصصين من مصر والعالم إلى المساهمة في أعدادها المقبلة بأعمال تسهم في تطوير أنظمة طب الطوارئ والكوارث، وتعكس الدور الريادي لقصر العيني كأحد أقدم وأكبر المؤسسات الطبية والأكاديمية في المنطقة.

