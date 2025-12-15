جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها بالشيخ زايد

واصلت الجامعة تنفيذ برامج التدريب العملي لطلابها داخل المعامل المتقدمة بجامعة القاهرة الأم، ونظّمت كلية الهندسة تحت إشراف الدكتور مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي تدريبًا عمليًا لطلابها داخل معامل الكيمياء والفيزياء بكلية الهندسة - الشيخ زايد، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون والشراكة الأكاديمية بين جامعة القاهرة الأهلية وجامعة القاهرة الأم.

شهد التدريب تفاعلًا واسعًا من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالشرح التفصيلي والتجارب العملية، بما يعكس وعيهم بأهمية هذا النوع من التدريب في بناء قاعدة معرفية صلبة تُؤهلهم للانتقال بثقة إلى المستويات التخصصية الأعلى خلال دراستهم، وقد استقبل الطلاب نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الهندسة، حيث تم تقديم الدعم العلمي والعملي اللازم ومساعدتهم في إجراء مختلف التجارب المعملية وفق أحدث المعايير الأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن هذا التدريب العملي يأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة الإمكانات المعملية المتقدمة لطلاب جامعة القاهرة الأهلية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التطبيقية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجامعة الأم وجامعتها الأهلية يمثل ركيزة أساسية لبناء خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن التدريب داخل معامل جامعة القاهرة الأم يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي بين المؤسستين، ويسهم في صقل مهارات الطلاب العملية، وإكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد كوادر هندسية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية، استمرارها في توفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين التدريس الأكاديمي المتميز، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والتدريب العملي المتقدم عبر أحدث المعامل في مختلف التخصصات، دعمًا لفرص خريجيها وتعزيزًا لقدراتهم على الاندماج والتميز في سوق العمل بمعطياته المستجدة.

