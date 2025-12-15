أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرارًا بندب الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

والدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، أستاذ بقسم الأذن والأنف والحنجرة، حصل على درجة الماجستير في جراحة تجميل الأنف الاختزالي والانفتاح الأنفي: التقييم باستخدام مقياس الأنف الصوتي، ثم درجة الدكتوراه في العلاج الجراحي للتورم الصخري بمنطقة تحت المزمار والقصبة الهوائية.

بدأت تدرجه الوظيفي في 03/05/2003 بتعيينه معيدًا، ثم في عام 04/10/2003، مدرسًا مساعدًا، وفي عام 28/04/2009 عين مدرسًا، أما في عام 27/05/2015 عين أستاذًا مساعدًا، إلى أن عين في عام 15/10/2020 أستاذًا.

شغل الدكتور أحمد عناني منصب عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق السابق، ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق.

وحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن العناني له العديد من الأبحاث الدولية في مجال الأذن والأنف والحنجرة.

ويشغل عضوية العديد من اللجان المهمة؛ حيث إنه عضو اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وعضو لجنة السياحة العلاجية بوزارة التعليم العالي، ورئيس لجنة مراجعة تراخيص المستشفيات الجامعية، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.

