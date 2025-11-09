ننشر أسماء الطلاب والطالبات المثاليين 2025 بكليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة "الطالب والطالبة المثاليين" على مستوى كليات الجامعة، والتي تُعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تهدف إلى تكريم النماذج الطلابية المتميزة في مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية والمجتمعية.

وتضمنت نتائج المسابقة النهائية الطلاب المثاليون المركز الأول: جاسر عمرو سعد – كلية الهندسة بالمطرية، المركز الثاني: زياد همام زين العابدين كلية الفنون التطبيقية، المركز الثالث: محمد عزت سليمان كلية الطب.

أما الطالبات المثاليات ففي المركز الأول: ماهيتاب شريف عبد القادر – كلية الطب، والمركز الثاني: سماء سيد محمد – كلية علوم التغذية، والمركز الثالث: ياسمين عبد الحميد هاشم – كلية التمريض.

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الطلاب جميعًا على هذا الإنجاز الرائع الذي يعكس روح التميز والانتماء التي تحرص جامعة حلوان على ترسيخها.

وأضاف إن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين ليست مجرد منافسة، بل هي منصة لإبراز القدوة الجامعية التي تجمع بين التفوق العلمي، والالتزام الأخلاقي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، وأكد أن الجامعة ستظل دائمًا داعمة لكل طالب وطالبة يسعون للتميز، وستواصل العمل على توفير بيئة تعليمية وثقافية تُنمي الشخصية المتكاملة وتُعد قادة المستقبل، كما بارك للفائزين ودعا جميع طلاب الجامعة للاقتداء بهم، بإعتبارهم أمل الوطن وركيزته الأساسية في بناء المستقبل."

شهدت المسابقة هذا العام مشاركة واسعة من مختلف الكليات، وتم تقييم المتسابقين من خلال لجان متخصصة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل التفوق الأكاديمي، والأنشطة الطلابية، والسلوكيات الإيجابية، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي.

وعقدت المنافسات تحت قيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أوضح أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لهذا العام تمثل إحدى المبادرات الهادفة التي تعكس رؤية جامعة حلوان في دعم التميز الشامل، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل أيضًا في مجالات القيادة، والأنشطة، والسلوك الإيجابي، وقال فى كلمته إن ما شهدناه من أداء متميز خلال مراحل التقييم يعكس مدى وعي طلابنا بأهمية بناء الشخصية المتكاملة، ويؤكد أن لدينا نماذج طلابية قادرة على تمثيل الجامعة والمجتمع بكل فخر.

وقال: أهنئ الفائزين وأشكر كل من شارك وأسهم في إنجاح هذه المسابقة، وأدعو جميع طلاب الجامعة إلى الاستمرار في السعي نحو التميز، فأنتم قادة المستقبل وأمل الوطن."

