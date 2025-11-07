مركز الاستشارات الهندسية بـ''عين شمس'' يحصد 3 شهادات دولية

حقق مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس، إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز، بحصوله على 3 شهادات دولية في نظم الإدارة هي: ISO 9001 (إدارة الجودة)، وISO 14001 (إدارة البيئة)، وISO 45001 (إدارة السلامة والصحة المهنية).

ويُعد مركز الاستشارات الهندسية، أحد الكيانات الاستشارية الرائدة داخل جامعة عين شمس وخارجها، ويقدم خدمات هندسية واستشارية متخصصة تساهم بفاعلية في دعم مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى في الدولة المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لالتزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة خدماته، وحرصه على المحافظة على البيئة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة المستمر نحو الريادة والتميز في كافة قطاعاتها، مشيرًا إلى أن المركز يواصل الأداء المتميز في دعم مشروعات الجامعة التطويرية والمساهمة في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الجامعية.

وثمن الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية، الدور الكبير الذي قدمه الدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أكرم فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة، في دعم مسيرة تطوير المركز وتعزيز دوره داخل وخارج الجامعة.

