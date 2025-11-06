نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ندوة توعوية بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتور زغلول حسنين، عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية، والدكتور عطاء خميس، المدرس بكلية علوم الرياضة - جامعة بنها والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد كبير من الطلاب.

وتناولت الندوة عِدة محاور منها تعريف الطلاب بمفهوم الأزمات والمشكلات والكوارث وأنواعها، وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى أساليب وطرق حل المشكلات واتخاذ القرارات السليمة.

وعلى هامش الندوة، تم تكريم الدكتور عطاء خميس، وتسليمه شهادة تقدير تقديرًا لجهوده المستمرة وتعاونه الدائم مع الكلية في توعية الطلاب من خلال المؤتمرات والندوات التي تُعقد بشكل دوري.

وتحرص كلية الخدمة الاجتماعية على تنظيم الندوات ذات الآثر الإيجابي سواء على الطلاب أو المجتمع، وخاصة التي تعمل على تعزيز مهارات وقدرات التفكير والتحليل لدى الطلاب وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، والتي تُسهم بدورها في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية في حل المشكلات المجتمعية.

