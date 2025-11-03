استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعة Aix-Marseille الفرنسية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والبرامج الأكاديمية الدولية.

استقبل الوفد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، حيث تم تنظيم اللقاء لمناقشة أوجه التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، خاصة في مجال البرامج المشتركة في اللغات، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وضم وفد جامعة Aix-Marseille الفرنسية كلًا من كاثرين ديفيد، مديرة قسم اللغة في جامعة آكس مرسيليا، كريستيل كومب، مديرة قسم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، أميلي ليكونت، رئيسة برنامج الماجستير في التعاون اللغوي والتربوي، جازية ملثوتي، السكرتيرة التنفيذية لمؤسسة FEF EGYPTE REINVENTE والمسؤولة عن المهام الإدارية العامة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج المشتركة بين الجامعتين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب الأكاديمي، وتبادل الخبرات في مجال تطوير مناهج تعليم اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم المشاريع البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الدولية المرموقة، بما يحقق أهداف الجامعة في بناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، حيث توجه الجامعة اهتماماً بتدويل التعليم والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، خاصة مع الجامعات الأوروبية التي تمتلك خبرات واسعة في مجالات التعليم المختلفة.

رحب الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالوفد موضحاً أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي ، حيث نعمل على بناء شبكة من العلاقات الأكاديمية التي تعزز التبادل العلمي وتفتح فرصًا جديدة أمام طلابنا وباحثينا للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في المجال الأكاديمي ، إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى رفع كفاءة البرامج الأكاديمية المشتركة وتطوير البحوث متعددة التخصصات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

أفاد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية أن هذه الزيارة هي ثمرة جهود مشتركة بين الجانبين لتطوير برنامج لغات مشترك بين جامعة حلوان وجامعة Aix-Marseille، يهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي، ومتمكنين من اللغات والثقافات المختلفة، ونحن فخورون بهذا التعاون، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات المستقبلية التي تضع جامعة حلوان في مصاف الجامعات العالمية.

