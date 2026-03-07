قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصميم وعزم الشعوب هو الركن الأساسي للنصر في الحرب ضد إيران، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل الحرب بكل قوة حتى تحقيق النصر.

وأضاف نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنه تم قتل يحيى السنوار وأنصاره في غزة، ووجهوا ضربات قاسية لحزب الله، وإعادة جميع الأسرى واستهداف معاقل قادة حماس في الضفة الغربية.

نتنياهو: بعد 7 أكتوبر قررنا تغيير الشرق الأوسط

وأشار نتنياهو إلى أنه بعد أحداث 7 أكتوبر، قررت إسرائيل قيادة تغيير جذري في الشرق الأوسط وشن هجمات قوية متتالية لتغيير موازين القوة مع أعداء إسرائيل.

ووجه نتنياهو انتقادات إلى المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، قائلًا "إنه لم ينصت لتحذيرات إسرائيل وقام بترميم القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، مخفيًا منشآته تحت الأرض وتحت الجبال".

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك الخطر الإيراني على أمريكا والعالم وضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي ثمن.

وأضاف نتنياهو أن "نظام آية الله علي خامنئي في إيران كان سيستخدم السلاح النووي لتدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة".

تدمير مئات منصات الصواريخ الإيرانية

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل دمرت المئات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمستودعات والطائرات المسيرة في إيران، مما خفف التهديد على إسرائيل.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل لديها مخطط لتقويض النظام في إيران وإحداث التغيير، قائلا "إن إيران كانت قد تبادرت بالهجوم، ولكننا سبقناها ونجردها في كل يوم من طبقة جديدة من قوتها".

وطالب نتنياهو من الحرس الثوري بالاستسلام، قائلا:أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين يلقون أسلحتهم لن يتعرضوا لأذى".