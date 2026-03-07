إعلان

نتنياهو: خامنئي كان سيستخدم السلاح النووي لتدمير أمريكا وإسرائيل

كتب : عبدالله محمود

11:06 م 07/03/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصميم وعزم الشعوب هو الركن الأساسي للنصر في الحرب ضد إيران، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل الحرب بكل قوة حتى تحقيق النصر.

وأضاف نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنه تم قتل يحيى السنوار وأنصاره في غزة، ووجهوا ضربات قاسية لحزب الله، وإعادة جميع الأسرى واستهداف معاقل قادة حماس في الضفة الغربية.

نتنياهو: بعد 7 أكتوبر قررنا تغيير الشرق الأوسط

وأشار نتنياهو إلى أنه بعد أحداث 7 أكتوبر، قررت إسرائيل قيادة تغيير جذري في الشرق الأوسط وشن هجمات قوية متتالية لتغيير موازين القوة مع أعداء إسرائيل.

ووجه نتنياهو انتقادات إلى المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، قائلًا "إنه لم ينصت لتحذيرات إسرائيل وقام بترميم القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، مخفيًا منشآته تحت الأرض وتحت الجبال".

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك الخطر الإيراني على أمريكا والعالم وضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي ثمن.

وأضاف نتنياهو أن "نظام آية الله علي خامنئي في إيران كان سيستخدم السلاح النووي لتدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة".

تدمير مئات منصات الصواريخ الإيرانية

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل دمرت المئات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمستودعات والطائرات المسيرة في إيران، مما خفف التهديد على إسرائيل.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل لديها مخطط لتقويض النظام في إيران وإحداث التغيير، قائلا "إن إيران كانت قد تبادرت بالهجوم، ولكننا سبقناها ونجردها في كل يوم من طبقة جديدة من قوتها".

وطالب نتنياهو من الحرس الثوري بالاستسلام، قائلا:أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين يلقون أسلحتهم لن يتعرضوا لأذى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو السلاح النووي إيران إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
رياضة عربية وعالمية

"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان