نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، المعرض الخيري للطلاب غير القادرين بمبنى 2، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. ويأتي المعرض في إطار جهود الجامعة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب المحتاجين من طلاب المدن الجامعية، وتلبية احتياجاتهم بأسعار رمزية.

ويخدم المعرض الطلاب غير القادرين، حيث تم توفير الملابس والأحذية والحقائب بأسعار رمزية لتسهيل الحصول عليها، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب. وقد شهد المعرض إقبالًا جيدًا من الطلاب المستفيدين الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تعكس اهتمام الجامعة برعاية أبنائها.

وقد أقيم المعرض تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ كريم سيد مدير عام المدن الجامعية والتغذية، بما يعكس حرص إدارة الجامعة على تنظيم أنشطة عملية تخدم الطلاب وتدعم مبادرات التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" توجه بتشديد الإجراءات الوقائية داخل المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية

يوفر 200 مليون دولار.. ماذا نعرف عن مشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل؟

"إجراءات روتينية ولا إصابات".. تعليم البحيرة توضح منشور الوقاية من الأمراض