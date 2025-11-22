استضاف معهد بحوث الإلكترونيات، ورشة العمل الدولية المشتركة التي نظمها فرعا الجمعية الدولية لمهندسى الكهرباء بمصر للهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف IEEE AP-S & IEEE MTT-S، بعنوان "استراتيجيات الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل أكثر استدامة".

وذلك بحضور د.شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.هادية الحناوي أستاذة هندسة الإلكترونيات وعميد كلية الهندسة الأسبق بجامعة عين شمس، ود.أيمن التاجر أستاذ ورئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالكلية الفنية العسكرية، ود.عصمت عبد الفتاح رئيس بحوث الإلكترونيات الأسبق، ود.أحمد عطية رئيس قسم الميكروويف بالمعهد.

كما شارك عن بعد د.آندينج زوه الرئيس الدولي المنتخب لنظريات وتكنولوجيا الميكروويف بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حيث قدم محاضرة حول دور فرع تكنولوجيا الميكروويف وخدماته، إلى جانب محاضرة متخصصة عن مكبرات القدرة في نطاق الترددات الراديوية.

وحضر الفعاليات أيضًا د.كريستوف فوميه رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات، الذي شارك في تقييم المسابقات، وقدم محاضرات تناولت دور الجمعية وتخصص الهوائيات متعددة الأطوار، كما شارك كل من د.يحيى عنتر من الكلية العسكرية الملكية RMC بكندا، أحد أبرز الرؤساء السابقين في IEEE AP-S وعضو لجنتها الرئيسة، ود.جورج شاكر من جامعة واترلو بكندا.

وخلال الافتتاح، رحبت د.شيرين عبد القادر محرم بالمشاركين، مستعرضة تاريخ المعهد وإنجازاته، مؤكدة ما يمتلكه من قدرات بحثية راسخة ومعامل مركزية متقدمة، كما دعت الحضور إلى تعزيز التعاون مع المعهد عبر مشروعاتهم البحثية والمؤسسات التي يمثلونها.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات العلمية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجالات الهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف، وجذبت أكثر من مائة وثلاثين مشاركًا خلال أيامها الثلاثة، وشهد اليوم الأول محاضرات د.آندينج زوه من جامعة دابلن بأيرلندا، ود.روبرت كافرلي من جامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة ورئيس تحرير مجلة الميكروويف، ود.مايكل روبرج محاضر الميكروويف المتميز وخبير تصميم الشرائح الإلكترونية الدقيقة لمكبرات القدرة بشركة Qorvo العالمية، كما تناولت محاضرات كل من د.أيمن التاجر، ود.محمد مجدي، ود.أحمد العليمي المجهودات البحثية المحلية في مجال مكبرات القدرة.

وتضمن اليوم الثاني محاضرة د.سيما دومانلي من جامعة بوجازيتشي التركية، ورئيسة فعاليات الشباب المتخصصين بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء، تناولت خلالها تعريف الشباب بخدمات الجمعية، وآليات المشاركة في المسابقات الدولية بمجالي الهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف، كما استضافت الورشة عن بُعد د.جوزيف باردن من جامعة ماساتشوستس الأمريكية، وهو محاضر الميكروويف المتميز في مجال الحوسبة الكمية، حيث استعرض أساسيات هذا المجال والفرص البحثية المتاحة لمهندسي الميكروويف؛ ونظرًا لأهمية الحوسبة الكمية، تم عرض المجهودات العلمية المصرية في هذا التخصص من خلال محاضرة د.تامر أبو الفضل من جامعة النيل.

وتضمن اليوم الثالث محاضرة د.كريستوف فوميه رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات، استعرض فيها دور الجمعية وخدماتها، إلى جانب محاضرة متخصصة حول الهوائيات متعددة الأطوار، وأعقب ذلك عرض توضيحي قدمه م.مظفر كايان من شركة Antenom لشرح استخدام جهاز قياس الهوائيات المهدى من IEEE AP-S لفرعها في مصر، كما شهد اليوم محاضرة عبر الإنترنت د.قمر عباسي من جامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة حول الأسطح الذكية وتطبيقاتها، إضافة إلى سلسلة محاضرات قدمتها مجموعة من الباحثات المتميزات ضمن أنشطة WIE Technical Activities شاركت فيها كل من د.إنجي الدمك جامعة عين شمس، ود.داليا الشيخ جامعة السويدي للتكنولوجيا، ود.مي سلام جامعة النيل، ود.يارا أمل من معهد بحوث الإلكترونيات.

وعلى هامش الفعاليات، قام المشاركون بجولتين ميدانيتين؛ الأولى إلى مقر وكالة الفضاء المصرية، تضمنت محاضرة تعريفية، والاطلاع على معامل الأقمار الصناعية بالغرف النظيفة، ومعمل التوافق المغناطيسي، فيما شملت الجولة الثانية داخل معهد بحوث الإلكترونيات زيارة المعامل المركزية، مثل: معمل الموجات المليمترية، ومعمل قياس معدل الامتصاص النوعي (SAR)، ومعمل الدوائر المطبوعة، ومعمل النمذجة والمحاكاة، حيث تعرف المشاركون على الإمكانيات البحثية والتقنية المتقدمة للمعهد.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد