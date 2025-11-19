كتب- عمر صبري:

انتهت لجنة اختيار قيادات الجامعات الأهلية من تلقي الطعون على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وتستعد لعقد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الخميس المقبل.

وقررت اللجنة إجراء المقابلات مع المرشحين طبقاً للقائمة النهائية، السبت، علما بأنه سوف يتم تحديد توقيت الساعة المقابلات للمرشحين لمنصب "رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية" بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية كما هو مذكور أعلاه.

وأعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب الترشح للقيادة الجامعية بالجامعات الأهلية، وذلك لشغل منصب رئيس جامعة أهلية في جامعات: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى أن فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية على أنها من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة حقيقية من خلال إدخال مفهوم الابتكار وربطه مباشرة بالاقتصاد القومي (الاقتصاد القائم على المعرفة) وتقدم تخصصات حديثة تعتمد على البرامج البينية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة

تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته