أعلن المستشار القانوني محمد التهامي حصول عدد من الطلاب على زيادات في درجاتهم بعد الفصل في الدعاوى التي تقدم بها أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الطالبة رحمة فارس كانت من بين المستفيدين بعد إضافة 6 درجات لدرجاتها عقب نظر القضية.

وأكد التهامي في منشور له علي" فيسبوك" أن هذه الزيادة مكّنت الطالبة من الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، موجهًا التهنئة لها ولأسرتها على هذا الإنجاز الدراسي.

وفي تصريح آخر، نشر المستشار محمد التهامي بطاقة الترشيح النهائية للطالبة رحمة فارس، موضحًا أنها صدرت رسميًا بعد تعديل درجاتها وعودة حقها في التنسيق، لتصبح ضمن المقبولين بكلية الطب.

