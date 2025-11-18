إعلان

زيادة درجات طالبة بعد حكم قضائي.. و"رحمة فارس" تلتحق بكلية الطب البشري بسوهاج

كتب : أحمد الجندي

02:00 ص 18/11/2025

كلية الطب البشري

أعلن المستشار القانوني محمد التهامي حصول عدد من الطلاب على زيادات في درجاتهم بعد الفصل في الدعاوى التي تقدم بها أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الطالبة رحمة فارس كانت من بين المستفيدين بعد إضافة 6 درجات لدرجاتها عقب نظر القضية.

وأكد التهامي في منشور له علي" فيسبوك" أن هذه الزيادة مكّنت الطالبة من الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، موجهًا التهنئة لها ولأسرتها على هذا الإنجاز الدراسي.

وفي تصريح آخر، نشر المستشار محمد التهامي بطاقة الترشيح النهائية للطالبة رحمة فارس، موضحًا أنها صدرت رسميًا بعد تعديل درجاتها وعودة حقها في التنسيق، لتصبح ضمن المقبولين بكلية الطب.

بعد حوادث طرد وحبس الطلاب.. خبير تربوي يحذر من سوء استخدام السلطة في المدارس


التعليم: استمرار تكليف 350 مدير مدرسة حاصلين على دبلومة القيادة التربوية

جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير في شعار محافظة الجيزة الجديد








محمد التهامي حكم قضائي كلية الطب سوهاج

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026