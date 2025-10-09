صور.. إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه



أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار الوزير، إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية في هذه المناطق، من بينها مشروعات تطوير التعليم العالي التي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 24 مليار جنيه، إلى جانب المشروعات الجارية لإنشاء كليات جديدة وتجهيز المعامل وورش العمل.



ولفت إلى التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، سواء بإنشاء جامعات جديدة أو افتتاح أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر، فضلًا عن منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية.



وأوضح "عاشور"، أن منظومة التعليم العالي المصرية باتت تضم تنوعًا واسعًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، وهو ما يوفّر مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.



وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية ودعم الشراكات العلمية التي تخدم أولويات الدولة وتُسهم في بناء القدرات البشرية.



من جانبه، أوضح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أنه يُجرى حاليًا إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بمحافظة جنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بتكلفة تُقدر بنحو 2 مليار جنيه، على مساحة 100 فدان، مشيرًا إلى أن الفرع سيضم 17 كلية ومجمعًا طبيًا متكاملًا.



وأضاف أن أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن كل كلية تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية. كما تتضمن المراحل المقبلة إنشاء كليات جديدة، ومباني المدرجات، والسكن الجامعي، ومبنى إدارة الجامعة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة، والمجمع الطبي، إلى جانب المدينة الرياضية التي تشمل مجمعًا رياضيًا أوليمبيًا يضم ملاعب وصالة مغطاة وحمام سباحة نصف أوليمبي لخدمة أبناء المحافظة.



من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن إنشاء الجامعات الجديدة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية ودعم التنمية في هذه المناطق، مشيرًا إلى أن فرع جامعة السويس بأبو رديس يمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في مصر.



وأكد المتحدث الرسمي، أن هذه الجامعات تُسهم في تشجيع أبناء سيناء ومدن القناة على مواصلة التعليم الجامعي، وتعزيز الوعي الثقافي لديهم، والمشاركة في جهود التنمية الشاملة، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، وتوفير فرص تعليم متميز تُؤهل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



