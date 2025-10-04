توصيل الكهرباء لـ2000 شقة بمشروع إسكان جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة المختصة بمشروع إسكان جامعة القاهرة، إطلاق التيار الكهربائي بالعدادات الرئيسية بالمشروع، تمهيدًا لتوزيع القدرة الكهربائية المرحلية البالغة (5.3) ميجا فولت أمبير على نحو 2000 وحدة سكنية، وهو ما يمهّد الطريق لتسريع وتيرة استكمال المشروع وتهيئة الوحدات السكنية للاستقرار المعيشي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف، رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل، نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء.

وأعربت اللجنة، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل واللجنة التنفيذية في تجاوز التحديات الفنية والإدارية، بما يعزز فرص الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات المحددة.

كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القرارات المهمة أبرزها:

- إعداد تقرير شامل عن معدلات إنجاز شركة وادي النيل والموقف المالي للمشروع.

- وضع مدونة كاملة للضوابط المالية والإدارية، مع تحديد قواعد لتأجير الوحدات السكنية.

- اعتماد لائحة مخالفات التشطيب للحفاظ على المظهر العام للمشروع.

- استكمال أعمال المصاعد بالأبنية السكنية.

- نقل وديعة الصيانة إلى أحد البنوك التجارية لتعظيم العائد لصالح المشروع.

- دعوة المطور العقاري لعرض خطة تطوير أراضي الخدمات والمشروع التجاري بالمنطقة المركزية.

- التنسيق مع الهيئة القومية للطرق لترخيص استغلال النطاق الخارجي للمشروع لإدارة وتشغيل المنصات الدعائية.

وأكدت اللجنة، أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال التدريجي نحو التشغيل والصيانة بإدارة احترافية تضمن الحفاظ على قيمة المشروع وراحة الملاك.

