4 منح رقمية مجانية لطلاب المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات

وافق قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، على إطلاق أربع منح رقمية مجانية لطلاب المراحل الدراسية بجميع المحافظات.

وجاءت المنح التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

- منحة طلائع الأزهر.

- منحة رواد الأزهر الرقمية.

- منجة "صناع الرقمية".

- منجة "مشاعل الأزهر الرقمية".

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، التقديم للحصول على المنح بداية من أول نوفمبر المقبل، ولمدة شهر.