

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، قرارا للدكتور عاصم الشاذلي، بتوليه منصب رئيس جامعة الصالحية.

وذكرت جامعة الصالحية أن هذه الثقة تمثل تقديرًا مستحقًا لكفاءته المتميزة وخبرته الواسعة، وشهادةً على ما يتمتع به من قدرات قيادية ورؤية استراتيجية، وتابعت الجامعة: إننا على يقين بأن قيادتكم الرشيدة ستكون بإذن الله دفعة قوية للجامعة نحو مزيدٍ من التميز والريادة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.



