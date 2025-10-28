كتب – عمر صبري:

نظم برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ندوة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر.. الأصالة والعراقة"، ضمن فعاليات الجامعة لإحياء ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والفخر بتاريخ القوات المسلحة المصرية.

شارك في الندوة اللواء أركان حرب حمدي لبيب عثمان، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والخبير الاستراتيجي ونائب مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كليات القطاع الطبي بالجامعة، والدكتورة نيفين عبد اللطيف مدير برنامج العلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وخلال الندوة، استعرض اللواء حمدي لبيب عثمان أبرز محطات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها كانت ملحمة بطولية تجسدت فيها إرادة الشعب المصري وجيشه، وأعادت لمصر والعرب كرامتهم وعزتهم.

وأوضح أن النصر لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة تخطيط علمي دقيق وتدريب مستمر وإيمان عميق بالوطن وقدرته على تحقيق المستحيل، مستلهمًا إرادة الشعب الذي كان السند الأقوى لرجال القوات المسلحة في معركة النصر العظيم.

وأضاف أن روح أكتوبر ما زالت حية في وجدان المصريين، وهي الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أبطال أكتوبر يمثلون رمزًا للعطاء والفداء، وينبغي على الأجيال الجديدة أن تستلهم قيم النصر لترسيخ روح الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

كما أشاد اللواء حمدي لبيب عثمان بجهود جامعة القاهرة الأهلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من بناء وعي الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشددًا على أهمية دور الجامعات في نقل روح النصر إلى الأجيال الجديدة، لتظل مصر قوية بوعي شبابها ووحدتهم.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الطلاب والضيف حول أسرار النصر ومقومات التفوق العسكري المصري، عبّر خلاله الطلاب عن اعتزازهم بما سمعوه من بطولات حقيقية وتجارب واقعية، مجددين العهد على مواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن.