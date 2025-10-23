"عين شمس": دعم نفسي وقانوني للطالبات والعاملات وعضوات هيئة التدريس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، ندوة توعوية بعنوان "إدارة الضغوط والسلامة النفسية"، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد كبير من الطالبات والطلاب والعاملين بالكلية.

تأتي الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز دور المرأة داخل المجتمع الجامعي، ونشر الوعي بقضايا تمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف أو التمييز، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

واستهلت الفعاليات الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأكدت خلالها أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا دعم وتمكين المرأة، إيمانًا بدورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن كلية الألسن تسعى من خلال أنشطتها إلى خلق بيئة جامعية واعية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل، مؤكدة أهمية التوعية النفسية والاجتماعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسة لحماية المرأة من الضغوط والعنف المعنوي.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هند الهلالي، رئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، أن الوحدة تُعد من أبرز آليات الجامعة في مجال دعم وتمكين المرأة، إذ تعمل على توفير بيئة جامعية آمنة خالية من أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.

وأوضحت أن الوحدة تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للطالبات والعاملات وعضوات هيئة التدريس ممن قد يتعرضن لأي ممارسات غير منصفة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة المساواة وتمكين المرأة معرفيًا ومهنيًا ونفسيًا.

وأضافت أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الكليات المختلفة ومع المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية بالدولة لضمان استجابة فعّالة لأي حالات تستدعي التدخل، مشيدة بدور جامعة عين شمس التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في تطبيق منظومة حماية المرأة داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمنت فعاليات الندوة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "طرق الحفاظ على السلامة النفسية"، لشرح أهم الأساليب التي تساعد المرأة على تحقيق التوازن النفسي والتعامل مع الضغوط اليومية والأكاديمية، مثل مهارات إدارة الوقت، والتحكم في التوتر، وتقنيات التنفس والاسترخاء، وأهمية الدعم الاجتماعي في الحفاظ على الصحة النفسية.

كما تضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي شاركت فيها الطالبات، بهدف تدريبهن على التفكير الإيجابي وتعزيز الثقة بالنفس، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وفي ختام الفعالية، أكدت الدكتورة هند الهلالي، أهمية استمرار التعاون بين وحدة دعم المرأة والكليات المختلفة بجامعة عين شمس لتنفيذ المزيد من الأنشطة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأمان النفسي والتمكين الحقيقي للمرأة داخل المجتمع الجامعي.

كما وجهت الدكتورة يمنى صفوت الشكر لفريق العمل المشارك، مؤكدة أن كلية الألسن ستظل سباقة في دعم المبادرات التي تسهم في بناء وعي طلابي إيجابي يعزز قيم المساواة والاحترام والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

