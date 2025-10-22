"التعليم" تحدد رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي المفصولين بسبب الغياب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا رسميًا ينظم رسوم إعادة قيد طلاب المرحلتين الثانوية العامة والفنية الذين تم فصلهم من المدارس الرسمية أو الخاصة بسبب الغياب أو تجاوز نسب الحضور المقررة.

أكدت الوزارة في قرارها أن قيمة رسم إعادة القيد لطلاب الثانوي العام والفني بكافة أنواعه وأنظمته في حالة الفصل بسبب الغياب، قد تم تحديدها بمبلغ 25 جنيهًا فقط.

ويُسدد هذا الرسم بعد التأكد من أسباب الانقطاع وإثبات رغبة الطالب في العودة لمواصلة الدراسة بمدرسته الأصلية، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما نص القرار على أن الطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب في صفوف المرحلة الثانوية العامة أو الفنية، يمكنهم التقدم بطلب لإعادة القيد مقابل سداد رسم قيمته 35 جنيهًا، على أن يتم النظر في كل حالة طبقًا للائحة الانضباط وقواعد القبول المقررة من الوزارة.

غرامة إنذار للغياب المتكرر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق غرامة إنذار قيمتها 10 جنيهات على طلاب التعليم الأساسي الرسمي والخاص في حال تخلفهم عن الحضور أو انقطاعهم عن المدرسة لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، ويتم تكرار فرض الغرامة في كل مرة يتغيب فيها الطالب عن الحضور بنفس المدة دون مبرر.



وشددت الوزارة على أن جميع المبالغ المحصلة من رسوم إعادة القيد والغرامات يتم توجيهها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، موضحة أن السداد يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، ويُستخدم في عملية الدفع الرقم القومي للطالب المصري أو كود الطالب في حالة الطلاب غير المصريين.

