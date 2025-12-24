كرمت جامعة القاهرة كوكبة من أبنائها المتميزين وأبرز رموزها الأكاديمية الذين يتولون قيادة عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في حفلها التاريخي بعيد العلم بجامعة القاهرة فى نسخته العشرين، وبحضور كبار رجال الدولة، في مقدمتهم د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقام الوزراء، بمشاركة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بتكريم عدد من رؤساء الجامعات من أساتذة الجامعة وخريجيها، تقديرًا لمسيرتهم العلمية ودورهم البارز في تطوير منظومة التعليم العالي.

وأكد د. عبدالصادق أن وجود هذه الكوكبة على رأس جامعات مصرية مرموقة تأكيد على أن جامعة القاهرة عبر مسيرتها صانعة للقيادات التي تقود منظومة التعليم العالي في مصر بكفاءة واقتدار، معبرا عن اعتزاز جامعة القاهرة وفخرها بعلمائها ودورهم البارز فى مواقعهم القيادية على خريطة الجامعات المصرية، بما يرسخ الدور الريادي للجامعة على مختلف المستويات.

وشمل التكريم كلًّا من:

الدكتور سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة

والدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم

والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية

والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط

والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس

والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ

والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية

والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل

والدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

والدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس جامعة الحياة

والدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة.

وجاء هذا التكريم في مستهل فعاليات احتفالية عيد العلم العشرين، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

كما شهدت الاحتفالية تكريم 45 عالمًا من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بمختلف فئاتها عن عام 2024، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والبحثية وإنجازاتهم المتميزة، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2025.. "الكهرباء" تكشف الخطوات والأوراق المطلوبة

برودة وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

قرار جديد من السكة الحديد بشأن حجز تذاكر القطارات المكيفة