نظّمت إدارة النشر والإعلام بالمركز القومي للبحوث، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز، وبالتعاون مع معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، فعاليات صالون ابن الهيثم بالمركز القومي لثقافة الطفل تحت عنوان "الوقاية من العدوى بين الأطفال... وعيٌ يحمي الأجيال".

جاءت الفعالية في إطار اهتمام المركز بنشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من العدوى، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يولي قسم طب الأطفال بالمركز اهتمامًا خاصًا بتوعية النشء بطرق الوقاية من الأمراض بأسلوب مبسط وشيق.

وقد قدّمت د. رضوى إبراهيم حسن — باحث بقسم طب الأطفال بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث — ورشة عمل تفاعلية تناولت أهمية وكيفية الوقاية من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.

تخللت الورشة عروضًا تعليمية جذابة لأشكال الجراثيم، والتعريف بالبكتيريا النافعة ودورها في حماية الجسم من العدوى، إلى جانب مناقشة طرق انتقال الجراثيم وأعراضها الشائعة.

كما تم تدريب الأطفال على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وشرح الاحتياطات الصحية عند تناول الطعام، وأهمية عدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الأفراد.

وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الأطفال الذين أبدوا حماسًا واستيعابًا ملحوظًا للمعلومات المقدَّمة، وشاركوا في الأنشطة التطبيقية بأسئلة ذكية ومداخلات مبهجة، مما عكس نجاح التجربة في ترسيخ مفاهيم الوقاية الصحية لديهم بأسلوب علمي مبسط.

