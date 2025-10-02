شاهد.. ظهور جديد لنوال الدجوي في حفل تخرج بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

جامعة بنها تحتفل بالتميز العلمي في دورتها الحادية عشرة (صور)



احتفلت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA بتخرج دفعة جديدة من كليات طب الأسنان وعلوم الحاسب والصيدلة.



وشهد الحفل ظهورًا جديدًا للدكتورة نوال الدجوري رئيس مجلس أمناء الجامعة.



ونشرت الجامعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تشرّف بهذه المناسبة بحضورهم الكريم الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس الأمناء؛ الدكتور نادر البقلي، رئيس الجامعة؛ الدكتور بيتر جريفيث، نائب رئيس الجامعة من جامعة غرينتش - شريكنا البريطاني القيّم؛ الدكتورة حنان الليثي، عميدة كلية الصيدلة؛ الدكتور علي البسطويسي، عميد كلية علوم الحاسوب.



وتابعت: نتقدم بأحرّ التهاني ونعرب عن فخرنا الكبير بإنجازات خريجينا أتمنى أن يكون حفل التخرج هذا بداية رحلة حافلة بالنجاح والإنجاز.



