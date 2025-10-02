رابط التسجيل في منحة الدكتور علي المصيلحي قبل غلق البا

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية، أنه يتبقى ساعات قليلة على غلق باب التقديم على منح "المرحوم الدكتور علي المصيلحي التعليمية" الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية وما يعادلها (STEM – مدارس النيل) من الدور الأول، على أن يكون القبول مشروطًا بتوافر معايير الاستحقاق الاجتماعي.

وتشمل المنحة الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية بالإضافة إلى توفير سكن طلابي شامل التغذية على غرار المدن الجامعية، وذلك مجانًا، بسبع جامعات أهلية هي: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، والأقصر الأهلية.

ويتيح البرنامج فرصًا دراسية في تخصصات حيوية تلبي احتياجات سوق العمل، منها: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، إضافة إلى الفنون والتصميم.

وللتسجيل والاطلاع على الشروط الكاملة، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط: هنا

ومن المقرر إعلان نتائج القبول بالمنح يوم السبت 4 أكتوبر 2025.