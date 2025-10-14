تخريج دفعة 2025 من الجامعاة الألمانية بمشاركة رموز مصرية ألمانية.. صور

ما الرسالة التي وجهها خالد العناني في أول ظهور له بعد فوزه بمنصب اليونسكو؟

افتتح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية احتفالية الجامعة السنوي بتخريج دفعة 2025، على مدار 4 أيام متتالية من كليات الهندسة وعلوم المواد، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، العلوم التطبيقية والفنون، الحقوق والدراسات القانونية، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الإدارة، برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري.

قال منصور إن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية حظيتا بافتتاح رسمي من قبل رؤساء دول، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التعليم العالي ما يعكس المكانة المرموقة للمؤسستان على الصعيدين المصري والألماني.

حرص منصور على ذكر بعض الفقرات المسجلة لرئيس الجمهورية الألمانية التي ألقاها في مناسبة افتتاحه للجامعة اختص فيها الدكتور أشرف منصور والطلاب والشعب المصري قائلاً: "عزيزي الدكتور أشرف منصور عندما ألقينا قبل 21 عاماً في مبني المستشارية ببرلين لم نعرف وقتها أننا سنتقابل هنا لافتتاح الجامعة الألمانية ونحن نلتقى هنا اليوم أيها السيدات والسادة لأن الدكتور منصور لدية الكثير من التفاؤل والاصرار وقوة التأثير في هذا الأمر ولهاذا نوجه له جزيل الشكر".

فيما أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن اليوم نقطة تحول هامة ويوم حصاد وتتويج لسنوات من الجهد والمثابرة، وخطوة أولى نحو مستقبل مليء بالمسؤولية والطموحات، مقدماً تحية خاصة لأولياء الأمور، معتبراً إياهم "شركاء في صناعة هذا النجاح" والداعم الأول لأبنائهم، مشيداً بالقيم التي غرسوها فيهم.

وأشار إلى أن القيم العظيمة مثل "الصدق، الرحمة، الشجاعة، العدالة، التضحية، الشرف، والتواضع" لم تفقد بريقها رغم تسارع الزمن، وستبقى هي النبراس الذي سيقودكم إلى العمل الهادف، والبحث المخلص، والسعي الدؤوب"، لتكونوا "صُنّاع الغد، وقادة المستقبل.

وقال يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إن الجامعة الألمانية بالقاهرة تُعد نموذجًا رائدًا وناجحًا لهذا التعاون الوثيق بين البلدين، الذي يثمر بشكل مستمر نتائج قيّمة تمتد آثارها الإيجابية لتخدم مصر وألمانيا والعالم أجمع.

وأضاف في رسالة تحفيزية للخريجين: سواء واصلتم مسيرتكم في مصر أو ألمانيا أو في أي مكان بالعالم، تذكّروا دائمًا أنكم سفراء للمعرفة والابتكار والتعاون ، أنا على يقين بأنكم ستتجاوزون كل التوقعات، وستواصلون البناء على هذا الإرث العظيم الذي تأسس هنا في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

فيما أعرب الدكتور بيتر ميدندورف، رئيس جامعة شتوتجارت، وعضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن بالغ سعادته واعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، واصفًا المناسبة بأنها لحظة فخر واحتفاء بانجازات جيل جديد من الشباب الواعد.

كما أعرب في سياق كلمته عن فخره بأن جامعة شتوتجارت بجانب جامعة أولم وتوبنجن من الشركاء المؤسسين للجامعة الألمانية في القاهرة، التي أصبحت منذ تأسيسها نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي داعمة لبناء جسور بين القارات والثقافات، فقد تمتعت الجامعة منذ إنشائها برؤية تشاركية تمثلت في تهيئة بيئة تعليمية مثالية تتيح للطلاب الموهوبين المتميزين فرص التعلم والاستكشاف والتطور، بحرفية امتدت لتوثيق الربط بين المناهج الأكاديمية الألمانية والإبداع والابتكار والروح المصرية.

وأكد أن الشراكة القائمة بين الجامعات الألمانية والجامعة الألمانية بالقاهرة أسهمت في إتاحة العديد من الفرص للطلاب والباحثين للمشاركة في برامج التبادل الاكاديمي و برامج تدريبية و بحثية في ألمانيا، ما أتاح لهم تجربة عن كثب الروابط الأكاديمية المتينة، مضيفاً أن هذه البرامج كان لها دورٌ بارز في تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافتين، وإلهام الأفكار المبتكرة، وتوطيد العلاقات العلمية التي تشكل جوهر التعاون بين الجانبين، ما أثمر عن أجيال من القادة الشباب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفاعلية في بناء الأوطان.

من جانبها، قالت الدكتورة مورييل كيم هيلبيج نائبة رئيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، إن الهيئة تفخر بشراكتها الممتدة مع الجامعة الألمانية بالقاهرة ودعمها منذ تأسيسها قبل أكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى أن هذه الجامعة تعد واحدة من أنجح نماذج التعليم العابر للحدود في العالم ونموذجً يُحتذى به في التميز الأكاديمي والتبادل الثقافي.

