شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "تعزيز ثقافة وتراث مصر"، بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الجامعات.

وبحسب بيان، وفي كلمته، أعرب الوزير عن فخره بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو، مؤكدًا أنه استحق هذا المنصب عن جدارة لما يتمتع به من مكانة علمية رفيعة في مجال المصريات والآثار، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجالات البحث العلمي والتعليم ودعم المواهب والابتكار بما يعزز التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته بالمشاركة في الفعالية من داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي وصفها بأنها من ركائز الدبلوماسية التعليمية والعلمية في مصر، مشيرًا إلى أن العالم يترقب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، بوصفه حدثًا ثقافيًا استثنائيًا يجسد عظمة الحضارة المصرية.

وأوضح العناني أن منظمة اليونسكو تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لإرساء السلام بين الشعوب، بعدما أدرك العالم أن الاتفاقيات السياسية لا تكفي لتوحيد البشر، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل على دعم التعليم ومحو الأمية والعلوم والتكنولوجيا، والحفاظ على التراث والثقافة الإنسانية، ومكافحة التمييز وتعزيز أخلاقيات العلم وحقوق الإنسان.

واختتم الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، بتقديم التهنئة للدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن مصر تملك حضارة تمتد لآلاف السنين، وأن تعزيز التعاون العلمي والثقافي يسهم في دعم مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيدًا بدعم الوزير أيمن عاشور للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية وربطها بالتنمية الوطنية.

