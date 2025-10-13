وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة



استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ميكيلي كواروني، سفير جمهورية إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن خالص تقديره وشكره للسفير الإيطالي لما بذله من جهود متميزة خلال فترة عمله في القاهرة، والتي أسهمت في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتحقيق مزيد من التطور والشراكة المثمرة.



وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن التعاون المصري الإيطالي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يُعد نموذجًا ناجحًا للعلاقات الأكاديمية الدولية، مثمنًا الدور الفعّال للسفارة الإيطالية في دعم المشروعات المشتركة بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين، خاصة في مجال التعليم التكنولوجي، ومن بينها توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات التكنولوجية وعدد من المؤسسات الإيطالية للتعاون في مجالات تكنولوجيا الميكاترونيكس والتكنولوجيا الطبية الحيوية.



وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على مواصلة هذا التعاون البنّاء، وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال العمارة، مشيرًا إلى التاريخ المشترك من التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي يجمع حضارة البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التصميم الصناعي، وكذلك التعاون من خلال المستشفيات الجامعية في مجال الرعاية الصحية.



وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون من خلال منظمة اليونسكو مع الدول الأعضاء، بمناسبة فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي في هذا المنصب الهام، لافتًا إلى اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع إيطاليا تحت مظلة المنظمة في مجالات عمل المنظمة والتي تحظى باهتمام البلدين، مؤكدًا أن العالم اليوم يحتاج لتضافر الجهود السلمية في مجالات العلوم والثقافة والتربية، وينتظر الكثير من منظمة اليونسكو.



وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور عاشور دور بنك المعرفة المصري، منوهًا إلى تعاونه مع منظمة اليونسكو، حيث تم اختياره من قِبَل المنظمة كـ"منصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في العالم" لما يوفره من مصادر علمية متقدمة.



وأوضح الوزير أن الوزارة توسّع حاليًا من نطاق عمل البنك كبوابة للتعليم الرقمي على مستوى إفريقيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى توقيع الوزارة اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بهدف تدويل خدمات بنك المعرفة وإتاحتها للمؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية، مما يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون العلمي العربي.



وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكات تساهم في توسيع نطاق خدمات البنك عربيًا ودعم نشر المحتوى العلمي العربي، ليصبح بنك المعرفة المصري منصة إقليمية رائدة في دعم التعلم والتعليم عن بُعد في إفريقيا والعالم العربي.



ومن جانبه، أعرب السفير ميكيلي كواروني عن تقديره العميق للحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ما وجده من دعم وتعاون خلال فترة عمله، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور كبير في منظومة التعليم العالي، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار الشراكة الأكاديمية والعلمية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، كما أعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون البحثي، مشيرًا إلى وجود العديد من المجالات المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا حرص إيطاليا على دعم التعاون مع مصر من خلال البرامج الأوروبية المشتركة، وعلى رأسها برنامج "هورايزون أوروبا".



كما قدم السفير التهنئة بمناسبة انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، معربًا عن تطلعاته إلى أن تكون فترة رئاسة مصر للمنظمة مثمرة بالعديد من الإنجازات والتعاون المشترك.



اقرأ أيضاً:



"التعليم" تحدد ضوابط مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي









للباحثين.. رابط المشاركة في المؤتمر العربي التاسع في الفلك والجيوفيزياء (ACAG 2025)









تعدي ولى أمر على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة بأسيوط.. والنقابة تتحرك





