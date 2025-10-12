جامعة القاهرة: كلية الإعلام تحصد 3 شهادات أيزو جديدة

شاهد.. افتتاح مبان بمدينة جامعة القاهرة أغلقت 15 عامًا



أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على شهادة الأيزو في ثلاثة أنظمة هي: ISO 9001:2015 لجودة الجهاز الإداري، ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ISO 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال، وذلك للمرة الرابعة على التوالي ولمدة 3 سنوات، بناءً على توصية لجنة المراجعة الدولية التابعة لشركة GIC Egypt المعتمدة من IAS الأمريكية.



وبحسب بيان، أكد رئيس الجامعة حرص القاهرة على توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية الدولية في أنظمة الجودة، واتباع أحدث المعايير العلمية والإدارية بما يتماشى مع رؤية جامعات الجيل الرابع، والوصول إلى مستوى عالمي يليق بعراقة الجامعة.



وأضاف أن حصول الكليات المختلفة على شهادات الأيزو يعكس تميز الجامعة وحرصها على تطوير العملية التعليمية بما يضمن تخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.



من جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، إن الشهادات الثلاث تمثل ثمرة جهد جماعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن الكلية تعمل حاليًا على التأهيل للحصول على شهادة ISO 27001:2022 الخاصة بإدارة سرية المعلومات ضمن خطة التحول الرقمي.



كما أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد الكلية الأسبق والمدير الأكاديمي للجودة، أن جلسة المراجعة الخارجية شملت مراجعة الإجراءات والتقارير الداخلية وتنفيذ تجربة إخلاء وهمية ناجحة ضمن تقييم السلامة المهنية، وانتهت بإعلان منح الكلية الشهادات لمدة ثلاث سنوات مع مراجعة سنوية دورية.



يُذكر أن جامعة القاهرة تواصل خططها نحو الاعتماد الأكاديمي والإداري الدولي، وتعزيز كفاءة الأداء والتحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وفق أهدافها الاستراتيجية.





