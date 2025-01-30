فريق طلابي من جامعة سيناء يبتكر مشروعًا للمباني المستدامة الموفر للطاقة

قرار عاجل من "الأعلى للجامعات" بشأن طلاب منح الوكالة الأمريكية بعد تعليقها

كتب- عمر صبري:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمشروع الابتكاري لفريق طلابي من جامعة سيناء، الذي قدم حلًا بيئيًا مستدامًا من إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء لتصنيع مادة جديدة يمكن استخدامها في البناء وتوفير الطاقة. المشروع الذي أطلق عليه اسم "REWALL"، يمكن أن يوفر حتى 42% من استهلاك الكهرباء في المباني.

وقد حصل الفريق الطلابي على دعم قيمته 2 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، وذلك في مسابقة طلاب الجامعات GenZ التي شهدت مشاركة واسعة من الطلاب الجامعيين.

وأشادت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، بالفريق الفائز، وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس جودة الحياة الجامعية في الجامعة من حيث التعليم والإبداع والابتكار.

المشروع يعتمد على استخدام مواد خام بيئية متطورة مصنوعة من مخلفات البناء والزراعة، وهي لا تقل صلابة عن المواد المستخدمة في المباني التقليدية.

وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، يساهم المشروع أيضًا في تقليل تكاليف البناء، ويعزز من استدامة البيئة من خلال تقديم حلول مبتكرة لصناعة البناء في مصر. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

من جانبهم، أكد أعضاء الفريق الطلابي أن المشروع ليس مجرد ابتكار أكاديمي، بل هو مشروع يمكن تنفيذه على أرض الواقع بشكل مستدام، مع خطط لتوسيع الإنتاج ليشمل سوق البناء في مصر والعالم.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي أبدى إعجابه بالفكرة وأكد أنها إذا استطاعت تلبية الطلب في السوق المحلي، فإنها ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة بيئية وتوفير حلول فعّالة في مجال الطاقة والبناء.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء

حكم الذهاب للحج بتأشيرة عمل.. أمين الفتوى يوضح - فيديو

وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم