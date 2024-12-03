الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة لتعزيز الشمول والإتاحة

كتب- عمر صبري:

شهدت الجامعة الأمريكية، إطلاق مبادرة "Access AUC"، لتوفير بيئة جامعية شاملة ومتاحة للجميع تُمكّن كل فرد من أفراد مجتمعها من الازدهار. ومن خلال المبادرة التي تهدف إلى ضمان استفادة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من جميع موارد الجامعة وخدمات الدعم والفرص المتاحة.

تم الإعلان عن المبادرة خلال احتفالات الجامعة باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة "حلم" ومبادرة "حوار في الظلام".

وقال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: هذا اليوم ليس مجرد فرصة للتدبّر، بل هو نداء للعمل من أجل الاعتراف بالإمكانات الهائلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها ودعمها، وُيذكّرنا موضوع الاحتفال هذا العام، تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام، بالدور الجوهري الذي يلعبه الأشخاص ذوو الإعاقة في مجتمعاتنا عند توفير الفرص المناسبة لهم.

وأضاف "دلّال"، أن مبادرة "Access AUC" تمثل التزام الجامعة بمسؤولياتها كمؤسسة تعليم عال بأن تبذل قصارى جهدها لخلق المساحات وتعزيز الممارسات وزيادة الوعي الذي يسمح لجميع أفراد المجتمع بالمساهمة الكاملة.

وأكّد: على الرغم من أن عملنا في هذا المجال لا يزال في بداياته، إلا أننا نطمح إلى تقديم نماذج للتعليم والتدريس وبيئات العمل التي يشعر فيها الجميع بالانتماء.

وأشار إلى أنه على مدار سنوات، طوّرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنظمة دعم أكاديمية قوية تلبي احتياجات طلابها المتنوعة، وتلعب وحدة خدمات الإتاحة للطلاب (SAS) دورًا محوريًا من خلال تنسيق التسهيلات الأكاديمية، وتوفير أحدث تقنيات الدعم، وتقديم الإرشاد الشخصي.

كما تسهم المنح الدراسية، مثل منحة أحمد ورانيا إسماعيل الوقفية ومنحة المدارس الحكومية المقدمة من بنك التجاري وفا للطلاب ذوي الإعاقة، في تعزيز الفرص التعليمية المتاحة لهؤلاء الطلاب.

وخلال العام الأكاديمي 2023-2024، شكّل الطلاب ذوي الإعاقة نسبة 6.7% من إجمالي طلاب الجامعة، بما يتماشى مع معايير الجامعات الأمريكية.

كما تُعزز الجامعة ثقافة الدفاع عن النفس والوعي من خلال ورش عمل متخصصة وجلسات توجيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة ليكون شاملًا ومتاحًا للجميع، من أمثلة ذلك توفر مسارات مناسبة للكراسي المتحركة ومساكن يسهل الوصول إليها ومجمعًا رياضيًا شاملًا.

وقدمت الجامعة أول مسارات لمسية مستدامة في مصر لدعم الطلاب ذوي الإعاقات البصرية للتنقل بشكل مستقل داخل الحرم الجامعي، كما تعزز زوايا التكنولوجيا المساعدة الحديثة تجربة التعلم للطلاب ذوي الإعاقات البصرية.

وأطلقت الجامعة، هذا العام برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأفراد ذوي الإعاقة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لهم ورفع مهاراتهم، يمنح البرنامج -الذي يستمر لمدة عام- المرشحين فرصة اكتساب الخبرة المهنية في مختلف الوظائف داخل الجامعة وتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية. ومن خلال البرنامج ستساعد الجامعة المشاركين في إعداد سيرتهم الذاتية وتقديم مراجع لأصحاب العمل المحتملين في مصر بعد انقضاء العام.

وأضاف "دلّال": نؤمن بشدة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط أمرًا صائبًا بل هو طريق نحو خلق مجتمعات أقوى وأكثر شمولية وعدالة، فالأشخاص ذوو الإعاقة يضيفون مواهب ووجهات نظر ومساهمات فريدة تثري تجربتنا الجماعية، وعندما نزيل الحواجز ونخلق بيئات حيث يمكن للجميع أن يزدهروا، فإننا نفتح أبواب الفرص أمام جميع أفراد المجتمع.

وتضمن الاحتفال جلسة نقاشية بعنوان "الجامعات مؤسسات تحفز على الشمول والاندماج وإتاحة الوصول"، شارك فيها متحدثون بارزون مثل مها هلالي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل تحدي اليد الواحدة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وآمنة الساعي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة حلم وخريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2011، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري وجويرية سليمان، طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة على منحة التميز.

أدار الحوار الدكتورة رباب المهدي، خريجة الجامعة عامي 1996 و1998 وأستاذ مشارك العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما تضمن اليوم أنشطة مختلفة لتعزيز إمكانية الوصول وسوقًا للحرف اليدوية يعرض أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

من خلال مبادرة "AccessAUC" والمبادرات ذات الصلة، تواصل الجامعة الأمريكية بالقاهرة ريادتها في تعزيز الشمول، مما يضعها نموذجًا يحتذى به للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المنطقة.

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