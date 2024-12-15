4 حالات يجب الانتظام في تناول المكملات الغذائية لهذه الأسباب

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن هناك فوائد غذائية وصحية للمكملات الغذائية، موضحًا أن هناك حالات تجد صعوبة في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال النظام الغذائي وحده أو الوجبة الغذائية.

وأضاف أستاذ التغذية أنه وفي هذه الحالات يمكن الاستفادة من المكملات الغذائية من أمثلة ذلك:

1- كبار السن الذين يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.

2- فى حالة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة فى امتصاص العناصر الغذائية كما فى حالة مرض الكلى المزمن، ومن يخضعون لغسيل الكلى.

3- فى حالة اتباع نظام غذائي معين مثل النظام الغذائى النباتى، وعدم تناول اللحوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الحديد.

ونصح بعدم تناول المكملات الغذائية فى حالة تناول وجبات غذائية صحية متوازنة وإذا لم يكن هناك حاجة إليها فيتم تناولها عن طريق الإشراف الطبى لأنه قد تحدث أضرار نتيجة تناول المزيد من المكملات الغذائية دون الرجوع إلى الطبيب.

وتابع حسونه: كما يمكن أن يحدث تفاعل بين بعض المكملات الغذائية مع الأدوية، مما يسبب ضررا أو تقل فعالية الادوية. كما يجب على الرياضيين ومرتادي صالات الجيم ان يكون تناولهم للمكملات الغذائية تحت إشراف طبي وغذائي من أطباء ومتخصصين فى التغذية.

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