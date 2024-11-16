رئيس جامعة القاهرة يوضح لـ"مصراوي" موقف وملف الدراسة بالجامعتَين الأهلية والتكنولوجية

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل وموقف الجامعتَين الأهلية والتكنولوجية، وموعد بدء الدراسة بالجامعة الأهلية، وإلى أي المراحل وصل كل منهما؟

وأوضح عبد الصادق، لـ"مصراوي"، أن الجامعة انتهت من ملف الجامعة الأهلية، والذي يتضمن 11 كلية؛ أبرزها الطب والأسنان والصيدلة والهندسة، بإجمالي 18 برنامجًا دراسيًّا؛ بينها 4 برامج هندسية حاسبية.

جامعة القاهرة الأهلية

أضاف رئيس جامعة القاهرة أن مقر الجامعة الأهلية سيكون بصورة مؤقتة داخل الفرع الدولي لجامعة القاهرة، مؤكدًا الانتهاء من إعداد كل اللوائح الدراسية.

وأشار عبد الصادق إلى أن موعد بدء الدراسة في الجامعة الأهلية مرتبط بصدور قرار بدء الدراسة لها.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة تدرس وتناقش مع وزارة التعليم العالي إعدادَ ملف للجامعة التكنولوجية؛ حتى يكون في جامعة القاهرة تعليم حكومي وأهلي وتكنولوجي.

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