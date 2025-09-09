كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الادبية نظام قديم لعام 2025:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348.0

سياسة واقتصاد السويس 348.0

سياسة واقتصاد بني سويف 348.0

ألسن الفيوم 340.3

ألسن الغردقة 340.3

ألسن أسوان 340.3

ألسن المنيا 340.3

ألسن الأقصر 340.3

ألسن عين شمس 340.3

ألسن كفر الشيخ 340.3

ألسن بني سويف 340.3

ألسن سوهاج 340.3

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 340.3

إعلام القاهرة 333.3

إعلام بني سويف 333.3

إعلام جنوب الوادي 333.3

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 333.3

إعلام المنوفية 333.3

إعلام عين شمس 333.3

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332.8

الاعاقة والتأهيل بني سويف 330.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 330.0

آثار القاهرة 322.0

آثار الفيوم 322.0

آثار عين شمس 322.0

آثار و لغات مطروح 322.0

آثار أسوان 322.0

آثار الزقازيق بصان الحجر 322.0

آثار دمياط 322.0

آثار الأقصر 322.0

آثار سوهاج 322.0

آثار جنوب الوادي 322.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 282.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 282.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 282.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 282.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 282.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.5

تجارة أسوان 278.5

تجارة العريش 278.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 278.5

تجارة كفر الشيخ 278.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 278.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

تجارة الزقازيق 278.5

تجارة بني سويف 278.5

تجارة بنها 278.5

تجارة طنطا 278.5

تجارة دمياط 278.5

تجارة مدينة السادات 278.5

تجارة بور سعيد 278.5

تجارة السويس 278.5

تجارة المنصورة 278.5

تجارة القاهرة 278.5

تجارة دمنهور 278.5

تجارة الإسكندرية 278.5

تجارة سوهاج 278.5

تجارة عين شمس 278.5

تجارة أسيوط 278.5

تجارة جنوب الوادي 278.5

تربية أسوان 277.1

تربية أسيوط 277.1

تربية الغردقة 277.1

تربية العريش 277.1

تربية عين شمس 277.1

تربية الإسكندرية 277.1

تربية الوادي الجديد 277.1

تربية سوهاج 277.1

تربية دمنهور 277.1

تربية جنوب الوادي 277.1

تربية الفيوم 277.1

تربية بنات عين شمس 277.1

تربية المنصورة 277.1

تربية بور سعيد 277.1

تربية مدينة السادات 277.1

تربية طنطا 277.1

تربية دمياط 277.1

تربية بنها 277.1

تربية بني سويف 277.1

تربية كفر الشيخ 277.1

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 277.1

تربية حلوان 277.1

تربية الزقازيق 277.1

تربية المنوفية بشبين الكوم 277.1

تربية الاقصر 277.1

تربية مطروح 277.1

تربية المنيا 277.1

تربية السويس 277.1

تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 274.0

آداب انتساب موجه القاهرة 274.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 274.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 273.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.5

تجارة انتساب موجه طنطا 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 273.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 273.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 273.5

تجارة انتساب موجه بنها 273.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 273.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 273.5

تجارة انتساب موجه السويس 273.5

تجارة انتساب موجه دمياط 273.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 273.5

تجارة انتساب موجه العريش 273.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273.5

حقوق بور سعيد 270.5

حقوق جنوب الوادي 270.0

حقوق المنيا 266.0

آداب انتساب موجه دمياط 263.0

آداب انتساب موجه أسوان 263.0

آداب انتساب موجه العريش 263.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 263.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 263.0

آداب انتساب موجه الفيوم 263.0

آداب انتساب موجه أسيوط 263.0

آداب انتساب موجه حلوان 263.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 263.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 263.0

آداب انتساب موجه بور سعيد 263.0

آداب انتساب موجه عين شمس 263.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 263.0

آداب انتساب موجه المنصورة 263.0

آداب انتساب موجه بني سويف 263.0

آداب انتساب موجه بنها 263.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 263.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.0

آداب انتساب موجه طنطا 263.0

آداب انتساب موجه سوهاج 263.0

آداب انتساب موجه المنيا 263.0

آداب انتساب موجه دمنهور 263.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 262.5

حقوق الفيوم 260.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 258.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 258.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 258.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 258.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 258.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 258.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 258.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 258.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 258.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 258.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 258.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 258.5

آداب دمياط 258.1

آداب أسوان 258.1

آداب طنطا 258.1

آداب كفر الشيخ 258.1

آداب بنات عين شمس 258.1

آداب و علوم إنسانية السويس 258.1

آداب العريش 258.1

آداب المنصورة 258.1

آداب جنوب الوادي 258.1

آداب الوادي الجديد 258.1

آداب دمنهور 258.1

آداب القاهرة 258.1

آداب الإسكندرية 258.1

آداب سوهاج 258.1

آداب حلوان 258.1

آداب الفيوم 258.1

آداب عين شمس 258.1

آداب أسيوط 258.1

آداب بور سعيد 258.1

آداب المنيا 258.1

آداب المنوفية بشبين الكوم 258.1

آداب الزقازيق 258.1

آداب بني سويف 258.1

آداب بنها 258.1

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 258.1

حقوق سوهاج 258.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 257.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 257.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 255.5

حقوق كفرالشيخ 253.1

حقوق دمياط 253.1

حقوق بني سويف 253.1

حقوق المنوفية بشبين الكوم 253.1

حقوق بنها 253.1

حقوق الزقازيق 253.1

حقوق الإسكندرية 253.1

حقوق حلوان 253.1

حقوق القاهرة 253.1

حقوق أسيوط 253.1

حقوق عين شمس 253.1

حقوق المنصورة 253.1

حقوق أسوان 253.1

حقوق طنطا 253.1

حقوق مدينة السادات 253.1

دار العلوم القاهرة 253.0

دار العلوم أسوان 252.5

دار العلوم الفيوم 252.5

دار العلوم المنيا 252.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 252.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 252.0

حقوق انتساب موجه أسوان 252.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.8

دار العلوم انتساب موجه أسوان 251.8

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 251.8

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251.8

حقوق انتساب موجه أسيوط 251.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 251.3

حقوق انتساب موجه عين شمس 251.3

حقوق انتساب موجه الزقازيق 251.3

حقوق انتساب موجه المنصورة 251.3

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 251.3

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 251.3

حقوق انتساب موجه طنطا 251.3

حقوق انتساب موجه بنها 251.3

حقوق انتساب موجه حلوان 251.3

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 251.3

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 250.6

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 250.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 248.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 248.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 247.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 246.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 246.0

تربية (طفولة) عين شمس 245.5

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 244.1

سياحة وفنادق بني سويف 244.1

سياحة وفنادق الإسكندرية 244.1

سياحة وفنادق المنيا 244.1

سياحة وفنادق مطروح 244.1

سياحة وفنادق الغردقة 244.1

سياحة وفنادق مدينة السادات 244.1

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 244.1

سياحة وفنادق الفيوم 244.1

سياحه وفنادق الاقصر 244.1

سياحة وفنادق المنصورة 244.1

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 244.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 242.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 242.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 241.6

تربية شعبة تربية فنية السويس 241.5

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 241.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 240.5

تربية نوعية القاهرة 240.0

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 239.5

الفني لترميم الآثار بالاقصر 239.3

تربية (طفولة) السويس 239.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 239.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 238.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 238.0

تربية (طفولة) الغردقة 238.0

تربية (طفولة) طنطا 238.0

تربية (طفولة) الوادي الجديد 238.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 238.0

تربية (طفولة) سوهاج 238.0

تربية (طفولة) أسوان 238.0

تربية (طفولة) العريش 238.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 238.0

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 235.3

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 234.6

خدمة اجتماعية أسيوط 234.6

خدمة اجتماعية أسوان 234.6

خدمة اجتماعية الفيوم 234.6

خدمة اجتماعية حلوان 234.6

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 234.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 234.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 234.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.5

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 234.5

تربية نوعية عين شمس 233.5

تربية نوعية أسيوط 233.0

تربية نوعية الإسكندرية 232.5

تربية نوعية جنوب الوادي 232.0

تربية نوعية أسوان 232.0

تربية نوعية الفيوم 232.0

تربية نوعية المنصورة 232.0

تربية نوعية بور سعيد 232.0

تربية نوعية دمياط 232.0

تربية نوعية طنطا 232.0

تربية نوعية الزقازيق 232.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 232.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 232.0

تربية نوعية بنها 232.0

تربية نوعية كفر الشيخ 232.0

تربية نوعية مطروح 232.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 232.0

تربية نوعية المنيا 232.0

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية 232.0

تربية نوعية سوهاج 232.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 230.5

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 229.5

أقتصاد منزلى حلوان 229.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 229.0

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 228.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 228.5

العالي للغات 6 اكتوبر 228.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 227.6

تربية فنية المنيا 227.6

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 227.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 227.5

الفني للفنادق الاسكندريه 227.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 227.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 226.0

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 226.0

أقتصاد منزلى العريش 225.6

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات 225.0

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 225.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 225.0

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 224.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 224.3

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 224.3

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 223.5

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 223.0

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 223.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 223.0

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 222.5

الفني التجارى بالروضه 222.5

الفني التجارى باسوان 222.5

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 222.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 222.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 222.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 222.0

الفني التجارى ببور سعيد 221.5

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 221.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 221.0

الفني للفنادق قنا 221.0

الفني التجارى باسيوط 221.0

الفني التجارى بالزقازيق 220.5

الفني التجارى بسوهاج 220.5

الفني التجارى بقنا 220.5

الفني التجارى بالمحله الكبرى 220.5

الفني التجارى بالعريش 220.5

الفني التجارى بدمياط 220.5

الفني التجارى بشبرا 220.5

الفني التجارى بالمطريه 220.5

الفني التجارى بالاسكندريه 220.5

الفني التجارى بطنطا 220.5

الفني التجارى بقويسنا 220.5

الفني التجارى ببنها 220.5

الفني التجارى بالمنصوره 220.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 220.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 220.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 220.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 220.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 219.5

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 219.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 219.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 219.0

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 219.0

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 219.0

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 218.5

الفني للفنادق المطريه 218.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 218.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 218.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 218.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 218.0

الفني للفنادق بور سعيد 217.5

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 217.0

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 217.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 216.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 216.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها 216.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 216.0

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 216.0

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 216.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 216.0

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 215.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 215.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 215.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 215.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 215.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 214.5

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 214.5

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 214.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها 214.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 214.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 213.0

تربية موسيقية حلوان 213.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 213.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 212.5

معهد المنيا العالى للغات 212.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 212.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم 212.0

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 211.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 211.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 211.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 211.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم 210.5

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 210.5

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 205.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 205.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 205.0

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 205.0

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 205.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 205.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 205.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 205.0

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 205.0

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 205.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 205.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0

دراسات نوعيه العريش 205.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 205.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 205.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 205.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 205.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 205.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 205.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية 205.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 205.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 205.0

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 205.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 205.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 205.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 205.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 205.0

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 205.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 205.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 205.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 205.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 205.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 205.0

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 205.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 205.0

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 205.0

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 205.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 205.0

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 205.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 205.0

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 205.0

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 205.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 205.0

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 205.0

العالي للغات بمصر جديده 205.0

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 205.0

الفراعنة العالي إدارة أعمال 205.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205.0

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 205.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205.0

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.0

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0

المعهد العالى للغات بأسوان 205.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 205.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205.0

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 205.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 205.0

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 205.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 205.0

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 205.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205.0

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.0

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم