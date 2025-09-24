قائمة معاهد خاصة لطلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي 2025
كتب : عمر صبري
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي قائمة بالمعاهد المتوسطة الخاصة (سنتان) وكودها المعتمد 2025 كالتالي:
991 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – طالبات – الإسكندرية
989 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – سوهاج
992 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – أسوان
970 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – كفر الشيخ
580 معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي – كلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة إدارة وسكرتارية)
971 معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي – كلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة نظم معلومات إدارية)
996 معهد الإدارة والسكرتارية – كلية رمسيس (طالبات)
994 معهد الإدارة والسكرتارية – مصر القديمة
