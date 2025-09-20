طب شبين الكوم في صدارة تنسيق الشهادة العربية جيبوتي 2025
كتب- عمر صبري:
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة جيبوتي لعام 2025.
طب المنوفية بشبين الكوم 402.971429
طب الفيوم 401.800000
طب القاهرة 400.042857
طب طنطا 396.528571
طب كفر الشيخ 396.528571
طب بنها 395.650000
طب المنصورة 394.185714
طب الزقازيق 393.014286
طب عين شمس 392.135714
طب الإسكندرية 390.964286
طب حلوان 390.085714
طب المنيا 389.792857
طب أسنان كفر الشيخ 387.742857
طب أسنان الزقازيق 384.814286
طب أسنان الفيوم 384.228571
طب أسنان القاهرة 383.642857
طب أسنان عين شمس 382.471429
طب أسنان طنطا 380.128571
طب أسنان المنصورة 378.957143
طب أسنان الإسكندرية 378.370000
هندسة طنطا 364.021429
ألسن عين شمس 345.278571
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات 323.607143
ألسن المنيا 292.857143
