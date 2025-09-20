إعلان

نتيجة تنسيق شهادتي الجزائر وموريتانيا 2025

12:27 م السبت 20 سبتمبر 2025

تنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الجزائر لعام 2025، حيث بلغ تنسيق طب القاهرة 410.000000

كما أعلنت الوزارة، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة موريتانيا لعام 2025، حيث سجل طب المنصورة 412.140000.

وزارة التعليم العالي طب القاهرة شهادة موريتانيا 2025
