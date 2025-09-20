نتيجة تنسيق شهادتي الجزائر وموريتانيا 2025



كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الجزائر لعام 2025، حيث بلغ تنسيق طب القاهرة 410.000000

كما أعلنت الوزارة، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة موريتانيا لعام 2025، حيث سجل طب المنصورة 412.140000.

