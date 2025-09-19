كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية لعام 2025، وذلك لطلاب دبلوم المدارس الفنية نظام (3-5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأوضح المكتب، أنه تم فتح باب التسجيل أمام الطلاب لتقليل الاغتراب خلال الفترة من الإثنين 15 سبتمبر 2024 وحتى الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب: من هنا

